Eurico manda solteiros para concentração Após a derrota para o Flamengo, na primeira partida da decisão do Campeonato Carioca, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, interferiu nesta terça-feira na rotina de treinamentos do time. Além de mandar os jogadores pararem de treinar no Centro de Treinamentos Vasco/Barra, na Barra da Tijuca, e utilizassem São Januário, o dirigente decretou que os atletas solteiros passassem a se concentrar, de imediato, para o confronto de domingo contra o Rubro-Negro. Os casados somente sexta-feira. Paralelo às interferências do presidente do Vasco, o técnico Geninho tentou solucionar os problemas de escalação da equipe. O meia Marcelinho Carioca voltou a sentir dores na panturrilha esquerda e o meia Róbson Luiz e o zagueiro Henrique também seguem contundidos. A tendência é a de que o treinador aguarde até o sábado para informar a escalação do time. Outro que sente dores é o artilheiro Valdir. Mas a contusão do atacante no joelho esquerdo não é grave e ele afirmou que poderá ser escalado por Geninho para o confronto contra o Flamengo. O Vasco precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão do título à disputa por pênaltis.