Eurico Miranda garante Geninho no Vasco O presidente Eurico Miranda isentou de culpa o técnico Geninho pelo mau desempenho do Vasco no Campeonato Brasileiro. O time está na 22ª posição na tabela de classificação, na zona do rebaixamento, com apenas um ponto. Descontente com a pressão da torcida sobre os jovens jogadores, o treinador deixou nesta segunda-feira o cargo à disposição da diretoria, ato que foi rechaçado pelo presidente. "O Geninho está fazendo um excelente trabalho com o time. Está sabendo aproveitar os jogadores das divisões de base, mas precisamos que o torcedor tenha paciência", disse Eurico. Para a partida de domingo contra o Grêmio, em São Januário, o principal problema de Geninho continua sendo o excesso de atletas contundidos. Ele não deve poder escalar os meias Marcelinho Carioca, Beto e Róbson Luiz, além do atacante Alex Alves. "A situação não é fácil. No momento não jogo a toalha, mas deixo a diretoria à vontade. No futebol, o resultado pesa demais. Estou há 40 anos nessa profissão e sei muito bem disso", afirmou Geninho. Contratado no início da temporada, o lateral-esquerdo Marcos Paulo não terá seu contrato renovado com o Vasco. O motivo da dispensa: seu desempenho não agradou a Geninho. Como Victor Boleta foi negociado com o Fluminense, o treinador somente contará com a jovem revelação Gérson, de 17 anos, para ocupar a posição.