Eurico Miranda não está nem aí com Fla O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse não estar preocupado com a possibilidade de o Flamengo ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o dirigente, a sua única tristeza será a de somente poder enfrentar "e ganhar" do arquiinimigo somente no Campeonato Carioca. "Não estou nem um pouco preocupado com eles (Flamengo). Só não vou ter mais a satisfação de ganhar do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque faço contra eles uma competição à parte", afirmou Miranda. "Eles que se virem para resolverem os problemas deles. Tenho que me preocupar com o Vasco, ou melhor, com o Vasco não tenho com o que me preocupar." Miranda ainda refutou a participação do Vasco na criação da Liga para gerir o Campeonato Carioca, como desejam Flamengo, Fluminense e Botafogo. De acordo com o presidente vascaíno, não há legalidade na formação da nova entidade. "Fundar uma Liga agora é ilegal. Todos os clubes já receberam dinheiro da televisão para fazer o campeonato do ano que vem. Não tem como mudar e isso deve ser respeitado", esbravejou o presidente vascaíno. "É mais uma irresponsabilidade da parte deles e o Vasco não vai compactuar com isso."