Eurico Miranda promete estátua para homenagear Romário O presidente do Vasco, Eurico Miranda, já definiu qual a melhor forma de homenagear o atacante Romário pelo milésimo gol de sua carreira - em suas contas, o que inclui jogos como amador e partidas festivas -: através de uma estátua do atacante, em São Januário, onde ficam o estádio e a sede do Vasco. "Já estamos vendo isso. A grande homenagem do Vasco será uma estátua de corpo inteiro. E enquanto eu tiver poder, a camisa 11 do time fica imortalizada. Ele não vai encerrar a carreira depois disso, ficará até o fim da Copa do Brasil ou do Estadual. Depois, em 30 ou 40 dias, faremos uma grande festa", disse Miranda, em entrevista a uma emissora de rádio. O dirigente - com o cargo ameaçado devido à confusão nas eleições deste ano, que foram anuladas, com a Justiça determinando a realização de uma nova votação - aproveitou para pedir ao torcedor vascaíno que vá ao Estádio do Maracanã, no domingo, para o clássico contra o Botafogo. Romário está a um gol (999) do milésimo. "Espero que este gol saia no Maracanã. Só é preciso que a torcida do Vasco vá assistir ao jogo."