Eurico Miranda retorna ao Vasco para cargo político

Uma das figuras mais polêmicas da história do futebol carioca, o ex-presidente do Vasco Eurico Miranda voltou a assumir uma função com poder político no clube. A chapa encabeçada pelo truculento cartola ganhou a disputa pelo comando do conselho de beneméritos do Vasco, em eleição realizada ontem pela manhã, em São Januário. Eurico será o presidente do conselho pelos próximos três anos e terá como vice Silvio Godoi. O candidato apoiado pelo atual presidente, Roberto Dinamite, era Henrique Loureiro Monteiro.

"Ele ganhou porque tinha uma base de aliados muito grande lá, criada quando era presidente. Só espero que ele aja como prometeu durante a campanha, colocando o Vasco acima de tudo, de qualquer divergência política. Vamos ver na prática", disse Dinamite, quando questionado pela reportagem do Estado sobre o que espera da relação entre ambos.

Em junho de 2008, por força de uma ordem judicial que o obrigou a realizar novas eleições, depois que diversas irregularidades foram constatadas no pleito anterior, Eurico deixou a presidência vascaína e se afastou um pouco do dia a dia do clube, mas sem nunca deixar de manter contato com diversos aliados que ainda transitavam por São Januário. Nesse ano e seis meses, o dirigente criou ligações com o Duque de Caxias, onde deixou seus filhos. Álvaro Miranda é o técnico da equipe da baixada e Euriquinho participa da administração do clube.

"Não acho que vá mudar muito nossa vida. O antigo presidente do conselho, o Carlos Alberto Cavalheiro, já era da turma dele. Espero que os trâmites sigam tranquilamente", comentou Dinamite. A reportagem tentou entrar em contato com Eurico, mas não obteve retorno.