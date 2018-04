Eurico Miranda volta ao Vasco com cargo no Conselho Uma das figuras mais polêmicas da história do futebol brasileiro, Eurico Miranda voltou a assumir uma função com poder político no Vasco. A chapa encabeçada pelo cartola ganhou a disputa pelo comando do Conselho de Beneméritos do clube, em eleição realizada nesta terça-feira, em São Januário. Assim, Eurico será o presidente do órgão pelos próximos três anos, tendo Silvio Godoi como vice. Henrique Loureiro Monteiro, candidato apoiado pelo atual presidente, Roberto Dinamite, perdeu o pleito.