Eurico move ação contra o Atlético-PR O presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, ingressou nesta sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com uma ação contra o Atlético-PR. De acordo com Eurico, o Vasco teria recebido uma oferta de R$ 1 milhão para endurecer o jogo contra o Santos. O dirigente entende que está configurada tentativa de suborno e pede na ação que o tribunal apure. "Eu a repeli (a proposta) de pronto; e adverti a pessoa que não admitia que falassem com meus jogadores", contou Eurico há dois dias. A diretoria do time paranaense negou de forma categórica que tivesse oferecido dinheiro ao Vasco. ?O Atlético não entra nesse jogo. Esse expediente tem sido usado por nossos adversários, que estão oferecendo algum tipo de compensação financeira para que outras equipes tirem pontos de nós. Qualquer tipo de declaração nesse sentido será repudiada. Não partiremos para nenhum expediente extra-campo?, disse o presidente do Conselho Gestor do clube, João Rocha Fleury.