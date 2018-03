Eurico não aceita tabela do Brasileiro Durante a cerimônia de sorteio da Copa Mercosul, realizada nesta quinta-feira, no Rio, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que não considera legítima a tabela do Campeonato Brasileiro e ameaça entrar na Justiça comum para revê-la. Em carta enviada à Confederação Brasileira de Futebol, o clube de São Januário já tinha expressado descontentamento e pedido a realização de uma reunião do conselho técnico para planejar uma nova tabela. "Se isso não acontecer, ou o conselho técnico aprovar essa tabela, vou entrar na Justiça", ameaçou Eurico, sem revelar quais seriam os argumentos para contestar a tabela. Segundo o dirigente vascaíno, a atual tabela não contou com o aval da CBF, embora o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, estivesse presente quando ela foi divulgada oficialmente.