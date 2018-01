Eurico não explica revolta de Edmundo O presidente do Vasco, Eurico Miranda, rebateu com uma explicação estranha a declaração do atacante Edmundo, na noite de quarta-feira, de que estaria sem receber salário há quatro meses no clube. "Ele só reclamou do pagamento porque foi xingado pelo árbitro Luciano Almeida (durante o jogo com o Juventude)", disse Eurico, desmentindo o jogador. "Não é bem assim, como o Edmundo falou. Mas não quero abordar esse assunto." O craque protestou no intervalo da partida contra o Juventude, no Maracanã. Na oportunidade, manifestou ainda sua contrariedade com a torcida do Vasco - "que me vaiou no primeiro passe errado" - e Luciano Almeida, a quem acusou de lhe ter ofendido. Nesta quinta-feira, Edmundo não deu entrevistas e comunicou, por meio de sua assessoria, que não se arrependia dos comentários. Para Eurico Miranda, mais grave que o suposto atraso de salários é a ofensa atribuída ao árbitro. "Pena que não há como provar; fica a palavra de um contra a de outro e, no fim, o atleta é que sai prejudicado." O dirigente disse que o Vasco foi mais uma vez atingido pela arbitragem, com a não-marcação de um pênalti no segundo tempo do jogo com o Juventude. "Estamos sofrendo uma seqüência de prejuízos; não consigo entender isso." Anteriormente, ele denunciara uma perseguição contra o clube e nominou seus novos desafetos que estariam por trás dessa campanha: o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o responsável pela comissão de arbitragens da entidade, Armando Marques. Ambos não quiseram polemizar com Eurico e preferiram o silêncio. No entanto, os dois estão sendo processados pelo Vasco por erros de árbitros e bandeirinhas cometidos contra o clube ao longo do Campeonato Brasileiro.