Eurico não teme represália do STJD O presidente do Vasco, Eurico Miranda, desconsiderou as ameaças do presidente do STJD, Luiz Zveiter, de que o clube poderia ser punido, pela Lei Pelé, por ter usado em sua camisa propaganda de empresas de radiodifusão, durante o jogo que decidiu o Campeonato Brasileiro, contra o Santos, domingo, em São José do Rio Preto. Eurico disse que o Vasco não tem como sofrer penalidade por que modificou timidamente o visual do uniforme do clube. Em relação ao elenco de 2005, Eurico não quer repetir os erros desta temporada, quando contratou mal. Alguns jogadores que não renderam o esperado não vão ter o contrato renovado. O meia Ramon interessa, mas, segundo a diretoria vascaína, a negociação somente se iniciará quando o contrato do jogador com o Fluminense se encerrar. Ou seja, no dia 31 de dezembro de 2004.