Eurico não vê risco de rebaixamento O presidente do Vasco, Eurico Miranda, afirmou hoje que seu time não corre risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, a equipe pode ser fraca e longe do ideal, mas é totalmente capaz de evitar o descenso. "Não temos o time que gostaríamos por causa da asfixia financeira imposta ao Vasco", disse Eurico sem citar nomes dos possíveis responsáveis que estariam prejudicando o clube. O dirigente fez questão de dizer que não vai perder as eleições para o ex-jogador e ídolo vascaíno Roberto Dinamite. "Para o bem do Vasco, vou continuar no cargo."