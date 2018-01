Eurico nega transferência de Bebeto A mulher do atacante Bebeto, Denise Oliveira, e o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disseram desconhecer que o artilheiro tenha negociado sua transferência para o Al Ittihad, ao contrário do que vem sendo divulgado pelas agências internacionais de notícias nesta quarta-feira. De acordo com Denise, o interesse do clube árabe pelo jogador começou em janeiro, mas os valores nunca chegaram a US$ 1,5 milhão, por um ano de contrato. "Se o valor for isso que vem sendo divulgado na Internet, realmente fica difícil recusar. Falei com Bebeto nesta quarta-feira e ele não me disse nada", explicou Denise, lembrando que o artilheiro recebeu semana passada uma proposta da Turquia, mas recusou e optou por acertar com o Vasco. "De repente, ele não me contou por telefone porque sabe que toda a família quer ficar no Brasil." Bebeto viajou na segunda-feira para a Suíça, onde foi resolver uma pendência judicial com o seu ex-clube, o mexicano Toros Neza, na Fifa. A previsão era a de que o artilheiro regressasse ao Brasil no início da madrugada desta quarta-feira. O presidente do Vasco informou que não vai impor obstáculos para a saída do jogador. O contrato acertado com Bebeto, na semana passada, ainda não foi assinado. Segundo Miranda, além de querer "bem" o atleta, o fato de o artilheiro estar com 38 anos e próximo de encerrar a carreira, torna a proposta árabe irrecusável.