Eurico: pedido de cassação na Câmara Amanhã ao meio-dia, os senadores Álvaro Dias (PDT-PR) e Geraldo Althoff (PFL-SC) entregarão ao presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), o relatório final da CPI que pede a abertura de um processo de cassação de mandato do presidente do Vasco da Gama, deputado Eurico Miranda (PPB-RJ). Aécio já avisou que encaminhará a solicitação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eurico é acusado de cometer, entre outros, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro no exercício do mandato. O primeiro a receber o relatório foi o procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que hoje enviou cópias aos chefes do Ministério Público Federal no Distrito Federal, Eliana Torelly; no Rio de Janeiro, Flávio Paixão de Moura Júnior; em São Paulo, Zelia Luiza Pierdoná; em Minas Gerais, José Adercio Leite Sampaio; e no Rio Grande Sul, Vitor Hugo Gomes da Cunha. Brindeiro pediu que os procuradores investiguem "possíveis fatos criminosos envolvendo pessoas ligadas à CBF", além das federações desses estados.