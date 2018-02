Eurico proíbe Vasco de treinar na sexta Apesar de disputar sábado à tarde uma vaga para a final da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no Maracanã, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, optou por manter a tradição e proibiu a equipe de realizar qualquer tipo de treinamento, amanhã. Em respeito ao feriado da Sexta-Feira da Paixão, o clube sempre fica fechado nesta data. Em outros anos, alguns técnicos optaram por realizar corridas ou movimentações em parques públicos, praias, mas, desta vez, o dirigente vetou este tipo de artifício para "driblar" a proibição e a equipe poder treinar. Por causa do fechamento do clube, até os ingressos que o time de São Januário tem direito, para o confronto contra o Tricolor somente serão vendidos sábado. Hoje, esgotaram-se as 30 mil entradas da promoção "Gol de Placa" - onde notas fiscais no valor total de R$ 50,00, acrescidas da compra de uma raspadinha de R$ 1,00, são trocadas por um bilhete. Hoje, após a dramática classificação vascaína, que somente ocorreu porque o time venceu o Olaria e ainda se beneficiou dos maus resultados de Botafogo e Portuguesa, o técnico Joel Santana reuniu o elenco para acalmar os ânimos. Na conversa de cerca de 20 minutos, o treinador enfatizou a necessidade de os jogadores terem a consciência de que ainda falta muito para a conquista do título. "A vida é feita de etapas e conseguimos superar uma. Mas, temos que ter em mente que o objetivo final, o título, ainda não foi conquistado", frisou Joel Santana.