Eurico promete processar Pelé Ao tomar conhecimento das declarações polêmicas de Pelé, concedidas nesta terça-feira em São Paulo, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse que aguardaria a publicação da entrevista do maior jogador de futebol do mundo para acionar o Departamento Jurídico do clube. "Se ele citou o Vasco, só há uma maneira de resolver isso: interpelá-lo judicialmente", reagiu Eurico, irritado com a informação e repetindo a pergunta: "Tem certeza de que ele citou o Vasco?" Em seguida, muito irritado, o presidente do clube carioca falou com voz mais firme. "Ele vai ter de dizer na Justiça quem são os dirigentes corruptos. E vai ter de fazer isso imediatamente." Eurico Miranda elevou o tom pouco depois. "Em se tratando de Pelé, a gente tem de perguntar sempre a ele onde está isso, onde foi parar aquilo. Mas eu vou manter a calma para ler ou ouvir a entrevista dele." Sobre o fim da parceria entre Vasco e Nations Bank, o dirigente não quis se estender. "Você acha que vou ficar dando explicações ao Pelé, você acha que o Vasco vai se submeter a isso?" Contrariado com a repercussão das acusações do principal artilheiro da seleção brasileira, Eurico se apressou em encerrar a conversa por telefone. Sem se esquecer, porém, de mais uma vez fazer a pergunta. "O Vasco foi citado mesmo, né? Então, está bem." Já o presidente do Flamengo, Marcio Braga, não se sentiu atingido com as declarações de Pelé. Também não considerou que o ex-craque tenha tido a a intenção de atacar o Rubro-Negro. "Ele se referiu a um período específico, quando o clube firmou acordo com a ISL. Não foi na minha gestão." Braga lembrou até que a Pelé Sports & Marketing participou ativamente da elaboração do contrato entre a empresa estrangeira e o Flamengo. Marcio Braga não acredita que Pelé tenha feito acusações em represália à posição da maioria dos grandes clubes, favoráveis a uma releitura da Lei Pelé. "A legislação deixou um espaço muito aberto ao mercado internacional para tirar do Brasil nossos jogadores, sem proteção ao clube formador. Mas o Pelé é maior que isso tudo e não quis atingir ninguém. Ele é um símbolo do esporte mundial. Ninguém pode falar mal do Pelé."