Eurico quer priorizar as bases para 2004 O presidente do Vasco, Eurico Miranda, vai anunciar dia 15 as novidades do futebol do clube para 2004. Ele não quis antecipar se vai manter o técnico Mauro Galvão ou se Antônio Lopes voltará ao comando da equipe. O dirigente disse que a tendência para a próxima temporada é que o Vasco priorize os jogadores que começaram a carreira nas categorias de base do clube. Citou o exemplo de Morais e Wescley, titulares da equipe principal. Eurico Miranda revelou que o Vasco tem proposta para fazer pré-temporada em janeiro nos Emirados Árabes Unidos.