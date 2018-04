Eurico reclama de acordo feito por antecessor no Vasco

Recém-empossado presidente do Vasco, Eurico Miranda convocou entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira para denunciar o que considerou "um conluio" da diretoria anterior, comandada por Roberto Dinamite, e um advogado contratado pelo clube na última administração.

Eurico Miranda se disse surpreso com a rapidez com que o Vasco resolveu fazer um acordo na Justiça de uma dívida de R$ 4,21 milhões com o advogado Marcello Macedo e a dividiu em dez parcelas, às vésperas da posse da nova diretoria. O atual presidente afirmou ainda que vai tentar reverter a decisão judicial.

"Descobrimos que há um advogado contratado pelo Vasco, que é funcionário do clube, e recebe 30 mil reais de salário por mês, fora honorários. E foi com ele que o próprio clube acertou com uma velocidade incrível o pagamento de uma dívida de mais de R$ 4 milhões. Não podemos aceitar isso", disse o novo presidente, que tomou posse na noite de terça-feira.