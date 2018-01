Eurico reclama e técnico muda o Vasco A bronca generalizada do presidente do Vasco, Eurico Miranda, na sexta-feira, em toda a equipe, surtiu nesta segunda-feira os primeiros efeitos na escalação do time. O técnico vascaíno Joel Santana realizou três modificações para a estréia contra o Madureira, quinta-feira, na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O goleiro Éverton e o zagueiro Marcos perderam seus lugares para Cássio e Gomes, respectivamente. Já a vaga de Allann Delon, contratado como um dos principais reforços do Vasco para 2005 e que agora sai do time por deficiência técnica, é disputada pelo meia Rubens e o atacante Marco Brito. A dúvida de Joel Santana é a de que com Rubens o time terá uma formação defensiva, a 4-4-2. Optando por Marco Brito, a equipe atuará com três atacantes: 4-3-3. "A base da equipe está pronta. E vou decidir no dia do jogo. Tenho a opção do Rubens, mas posso colocar o Marco Brito na frente com o Romário e o Alex Dias", afirmou Joel Santana. "A formação boa é aquela que encaixa e nós ainda não a encontramos. Mas estamos bem próximos disso e, por isso, vou escolher ou o 4-4-2 ou o 4-3-3."