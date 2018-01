Eurico: "Romário é a cereja do bolo" O presidente do Vasco, Eurico Miranda, frisou nesta quarta-feira que ainda tem esperanças em contratar o atacante Romário para atuar pelo clube no Campeonato Carioca. De acordo com o dirigente, o artilheiro será a "cobertura do bolo" do atual time vascaíno na de 2005. "Tenho muita esperança nesse novo time, porque mantivemos a base do ano passado. E espero que esse bolo tenha uma boa cobertura, que é a vinda do Romário", destacou o presidente do Vasco. "Estamos fazendo o que é possível nas nossas contratações. Agora, vamos ver no que vai dar." O técnico do Vasco, Joel Santana, também demonstrou otimismo quanto a ida de Romário para o clube. Destacou ainda, que o jogador terá privilégios e poderá se apresentar quando quiser. "Romário é Romário. Vamos esperar o tempo que for necessário para tê-lo", disse Joel Santana. Nesta quarta, um segundo grupo de jogadores se apresentou ao clube para iniciar os exames médicos. O primeiro havia ido a São Januário na segunda-feira e o último chegará no dia 10. A partir do dia 11 até 21, a delegação inicia a pré-temporada, no Centro de Treinamento Vasco/Barra, na Barra da Tijuca, zona oeste.