Eurico sai em defesa de Lopes no Vasco O presidente do Vasco, Eurico Miranda, disse nesta quinta-feira que não obrigou o técnico Antônio Lopes a escalar o meia Marcelinho, machucado, no empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, que acabou desclassificando o time carioca na Copa do Brasil. De acordo com o dirigente, o jogador fez questão de atuar e o treinador optou por escalá-lo. "O Marcelinho jogou porque disse que ia com tudo e achou que poderia ajudar o Vasco nesta decisão", afirmou Eurico. Ele aproveitou a ocasião para desmentir uma demissão de Lopes, frisando que o treinador vai permanecer no cargo até o fim do seu mandato. Para Marcelinho, como o Vasco foi eliminado, sua escalação virou uma polêmica. "Se tivéssemos nos classificado, ninguém falaria nada. Joguei por uma decisão conjunta de todos no clube", afirmou o atleta. Ele fez questão de elogiar Lopes porque considera que o treinador é quem está sofrendo mais com a eliminação na Copa do Brasil.