Eurico se reúne com grupo do Vasco e pede bom resultado contra o Flamengo O Vasco detém a melhor campanha do Campeonato Carioca, é líder isolado da competição, mas ainda não está satisfeito. Vencer o Flamengo no Maracanã, domingo, é encarado como uma competição à parte em São Januário, e levou o presidente Eurico Miranda a se reunir com os jogadores antes do treino desta quinta-feira para destacar a necessidade de um bom resultado.