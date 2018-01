Eurico tenta impedir o Brasileiro O presidente do Vasco, Eurico Miranda, abandonou a reunião do Conselho Técnico da CBF, onde está sendo discutido o regulamento, a forma e a tabela do Campeonato Brasileiro de 2001. O dirigente estava revoltado com a atitude dos membros do Conselho, que rejeitaram a sua reivindicação de estrear na competição jogando em Casa. Pela tabela anunciada, o Vasco estréia na quarta-feira contra o Gama, em Brasília. "O que eu vou tentar é impedir a realização do Campeonato Brasileiro na Justiça Comum?, afirmou. ?Eles estão aprovando uma tabela que eu não concordo, pois o Vasco começa e termina o campeonato jogando fora de casa. Por isso, mesmo que eles decidam, o Vasco não vai jogar quarta-feira em Brasília", esbravejou Eurico. A reunião já terminou, e os dirigentes ainda não decidiram como fica Campeonato, que deveria começar na próxima quarta-feira, dia 1º de agosto.