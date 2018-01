Eurico tenta impedir quebra de sigilo Os advogados do deputado federal e presidente do Vasco, Eurico Miranda (PPB-RJ), encaminharam nesta segunda-feira um mandado de segurança com pedido de liminar ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar invalidar a decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Futebol de quebrar os sigilos bancário e fiscal do parlamentar. A defesa do deputado alega que a decisão não foi devidamente fundamentada.