Eurico traz de volta lei da mordaça A um passo de se classificar para a final do Campeonato Carioca, o Vasco fechou os portões para a imprensa no treino da equipe, por determinação do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Por isso, não se sabe qual será o time escalado para a partida contra o América, amanhã (05), às 16 horas, no Maracanã. A equipe vascaína precisa de uma vitória e um tropeço do Americano contra o Botafogo para garantir o título do segundo turno e chegar à final - o Flamengo será o seu adversário, pois venceu o primeiro turno. Na porta da CBF, onde se reuniu com o presidente Ricardo Teixeira, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, ironizou a medida coercitiva. "Devem ter esquecido de abrir o portão", disse. Essa foi a única declaração do dirigente, que não quis dar entrevista. Em São Januário, com os portões fechados, a única certeza é de que o Vasco entrará com a força máxima. O técnico Joel Santana havia dito, em ocasiões anteriores, que considera a partida contra o América o ponto crucial da campanha vascaína. A novidade deve ser a volta do lateral-direito Clébson, que se recuperou de contusão. A provável dupla de zaga será Odvan e Geder, que tem contado com a preferência de Joel ultimamente. Na Taça Libertadores, foi definido o adversário do Vasco nas oitavas-de-final: o Concepción, do Chile.