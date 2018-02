Euro-04: audiência na tevê supera Copa Integrantes da Uefa chegaram a manifestar suas opiniões de que disputar a Eurocopa é mais glamouroso e difícil do que jogar uma Copa do Mundo. Se dentro de campo não é possível provar a tese, ao menos nos índices de audiência televisiva a competição faz tanto sucesso quanto. Para se ter uma idéia, a entidade divulgou nesta terça-feira que o jogo entre Alemanha e Holanda teve 26 milhões de telespectadores. Os números superam todos os jogos do Mundial da Alemanha, com exceção da decisão contra o Brasil, que atraiu um público de 27,1 milhões. Em relação a porcentagem de mercado, 84,3% do público televisivo holandês viu o confronto. Já Portugal e Grécia chamou a atenção de 83,8% dos telespectadores portugueses.