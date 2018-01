Euro-2008: dupla de países para sediar A idéia de organizar competições em dupla vai se tornando moda. Bélgica e Holanda dividiram a Euro-2000, enquanto Japão e Coréia do Sul preparam o Mundial do ano que vem. Agora, Suíça e Áustria decidem apresentar candidatura conjunta para ficar com a Euro-2008. Os governos dos dois países já assinaram carta de intenção de cooperação mútua para ter o principal torneio da Europa. A divisão de responsabilidades é uma forma que países pequenos encontraram para ter mais chances de vitória e para diminuir custos. A Áustria mesmo já fez uma tentativa, quando pleiteou ser sede da Euro-2004 junto com a Hungria. A proposta foi derrotada por Portugal, que levou sozinho o direito de ser o anfitrião. Para 2008, estão em estudos parcerias entre Grécia e Turquia, além do trio Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A escolha ainda não tem data confirmada. A América do Sul também ensaiou "casamentos de ocasião". Já se falou em Brasil, Argentina (e até Uruguai) como sedes do Mundial de 2010. Os contatos ficaram apenas na intenção. Pelo menos até agora.