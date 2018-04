Euro 2008: Itália vence e se classifica junto com a França

Com um gol de cabeça de Christian Panucci no último minuto de jogo, a Itália venceu a Escócia por 2 a 1, em Glasgow, e garantiu vaga para a Eurocopa 2008, disputada na Áustria e Suíça. O triunfo da Azzurra também garantiu a França no torneio. Veja também: Espanha vence Suécia e conquista vaga na Eurocopa Holanda derrota Luxemburgo e se garante na Euro 2008 Turquia bate a Noruega e segue com chances para a Euro Rússia perde para Israel no último minuto e se complica O artilheiro italiano Luca Toni abriu o placar logo aos 2 minutos de partida. Os donos da casa, que precisavam vencer para se classificar, empatou em um bate e rebate na pequena área da Itália, com Ferguson, aos 20 minutos do segundo tempo. Porém, quando tudo se encaminhava para um empate, que deixaria a Itália bem perto da vaga, Panucci subiu sozinho em uma bela cobrança de falta de Pirlo, da direita, e cabeceu para o fundo da rede, eliminando os escoceses e garantindo a seleção italiana na próxima edição da Euro.