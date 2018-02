Euro: definidos árbitros da fase final A Uefa anunciou nesta segunda-feira o quadro de árbitros que vão apitar a fase final da Eurocopa 2004. Na primeira semifinal entre Portugal e Holanda, quarta-feira, às 15h45, no Estádio Alvalade, em Lisboa, a arbitragem será do sueco Anders Frisk. Na quinta-feira, no mesmo horário, no Porto, no Estádio do Dragão, o italiano Pierluigi Collina será o juiz de Grécia e República Checa. A decisão será apitada pelo alemão Markus Merk, dia 4 de julho, no Estádio da Luz.