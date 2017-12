Euro e dólar atrasam reforços do Corinthians Só um detalhe tem impedido que três dos cinco ou seis reforços que a diretoria corintiana quer contratar para a temporada 2004 assinem com o clube: ganância. Os representantes do volante Tinga e do lateral-esquerdo Gilberto, ambos do Grêmio, e o atacante Dimba, do Goiás, adotaram a mesma (e questionável) estratégia. Todos têm proposta formal do Corinthians, mas vão protelar ao máximo a definição na esperança de que ainda possam concretizar transferências para o exterior. Se nada concreto aparecer, batem o martelo com o time paulista. E olha que a expectativa não é conseguir acerto com nenhum grande clube do eixo Londres-Madri-Roma. As pretensões são bem mais modestas e estão concentradas em mercados alternativos e bem menos badalados, como Turquia, Rússia, Grécia Ásia ou nos petrodólares do Oriente Médio. "O que conta nessa hora é receber em moeda estrangeira, seja dólar ou euro", afirmou pessoa envolvida nas negociações. Dimba é um caso que ilustra bem a situação. A cada gol que faz no Campeonato Brasileiro, distancia-se do Parque São Jorge. Isso porque seus representantes dizem acreditar que uma transferência internacional deve acontecer se o jogador terminar o ano como artilheiro isolado (por enquanto está com 30 gols e já quebrou o recorde de Edmundo, que marcou 29 pelo Vasco em 1997). "O Dimba está com quase 30 anos e eles (empresários) acham que essa é a última chance dele conseguir ir para outro país e conseguir a independência financeira." SALÁRIO - Os jogadores pretendem se reunir com a diretoria para tratar do pagamento do 13º salário. Havia compromisso por parte dos dirigentes de que a primeira parcela seria depositada no último dia útil de novembro, no caso sexta-feira passada. Como o dinheiro não veio, um encontro vai acontecer pra definir a nova forma de pagamento. Rogério e Vampeta vão representar o grupo. O clube será representado pelo vice-presidente de Finanças, Carlos Mello. Pela lei, a data limite para o pagamento é dia 20. Problemas à parte, o técnico Juninho Fonseca começa nesta quarta-feira a armar o time que, no sábado, enfrenta o Paraná, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileiro. O zagueiro Marquinhos está fora por causa do terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o atacante Gil, que deixou o jogo conta o Bahia (derrota por 2 a 1) com suspeita de lesão, fez exames no tornozelo esquerdo que constataram apenas torção.