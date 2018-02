Euro: empate entra para ?lista negra? O empate por 2 a 2 desta terça-feira entre suecos e dinamarqueses pela primeira fase da Eurocopa fez explodirem reações de indignação, sobretudo na Itália. Mas suspeitas de arranjos, a maioria jamais comprovadas, fazem parte da história e do folclore do futebol. Houve casos até que decidiram finalistas de Mundiais. Pode até não ter havido acordo, mas Dinamarca x Suécia desta terça entrou para a já extensa lista negra de jogos colocados sob suspeita. Vai se juntar a partidas históricas como as disputadas entre Alemanha Ocidental x Alemanha Oriental (0-1) na Copa do Mundo de 74; Argentina x Peru (6-0), do Mundial da Argentina em 78, Alemanha x Áustria (1-0) na Espanha-82, e Brasil-Noruega (1-2), França-98. Apesar de na véspera o presidente da Uefa, Lennart Johansson, ter assegurado que "na cultura nórdica não é possível essa hipótese já que as partidas são jogadas por um motivo lúdico, para ganhar sempre", o que ficou mesmo foi a suspeita de acordo entre as equipes. A Dinamarca abriu a contagem aos 28 minutos com Tomasson, mas a Suécia empatou com Larsson, de pênalti, aos 47. No segundo tempo, Tomasson colocou os dinamarqueses de novo na frente, aos 21 minutos, mas a Suécia chegou ao empate com Sorensen a um minuto do final - resultado que satisfez todo mundo, menos a Itália. HISTÓRIA - Argentina x Peru do Mundial de 78 é considerado o maior exemplo desta lista negra. O time argentino goleou por 6-0 a uma seleção que, com Teófilo Cubillas, Héctor Chumpitaz ou Juan Carlos Oblitas, tinha assombrado na primeira fase. Foi em 21 de junho de 1978, em Rosário, e a Argentina precisava de quatro gols para passar à final. Só assim superaria o Brasil, que pouco antes havia vencido a Polônia por 3 a 1. Como o goleiro peruano, Ramón Quiroga, havia nascido em Rosário, e o conjunto de Menotti marcou quatro de seus seis gols no segundo tempo, aquele encontro sempre ficou marcado pela suspeita. Ou não, pois Oblitas assegurou, oito anos depois, que os jogadores peruanos receberam dinheiro para perder o jogo. Quatro anos depois, na Espanha, Alemanha e Áustria ofereceram um penoso espetáculo, reprovado até pelos torcedores que estavam no estádio em Gijón, no dia 22 de junho de 1982. Alemanha precisava da vitória e a Áustria podia perder por um gol para que ambas superassem a primeira rodada em detrimento da Argélia. O "tanque" Hrubesch marcou aos dez minutos e as equipes se esqueceram de chutar ao gol durante 80 minutos. "Foi um feio episódio para o futebol", disse o "kaiser" Franz Beckenbauer. Na França´98, outra equipe africana foi o prejudicada. Na última rodada do grupo A, o Marrocos goleou a Escócia (3-0) em Saint-Étienne, mas seus jogadores não comemoraram no fim da partida, porque a Noruega alcançou uma inesperada vitória sobre o Brasil (2-1), graças a um polêmico pênalti convertido por Rekdal, aos 44 minutos do segundo tempo. A lista de partidas suspeitas, na verdade, foi aberta com as duas Alemanhas. Na copa de 74, a Alemanha Ociental era franca favorita, mas perdeu por 1 a 0 para a Alemanha Oriental. Com o resultado os ocidentais ?escolheram? um caminho mais fácil até a final - escaparam de Brasil e Argentina, por exemplo - quando enfrentaram a Holanda e foram campeões.