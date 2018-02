Euro: festa remete a Descobrimentos A cerimônia de abertura da Eurocopa 2004, realizada neste sábado no estádio do Dragão, na cidade do Porto, foi uma volta ao passado expansionista de Portugal. Numa solenidade colorida - realizada minutos antes da partida entre Portugal x Grécia, os organizadores da festa lembraram a força da cultura lusitana ao redor do mundo e transportaram o público para o período dos descobrimentos. Com muita sensibilidade e riqueza de detalhes, um grupo de aproximadamente 900 militares se vestiram de azul. Portando grandes estandartes de tela azul, evocavam o mar recortado por caravelas e deixavam um recado. ?Portugal descobriu o mundo. Com a Eurocopa 2004, o mundo descobrirá Portugal?. Assim que o grupo alcançou o meio do campo, apareceram as bandeiras dos 16 países participantes. Logo em seguida, o Kina - mascote do evento - entrou no gramado acompanhado de dezenas de crianças e ginastas que, numa coreografia formararam o símbolo da Euro-04. A alegria do torcedor português, no entanto, foi substituída pela frustração logo no início do jogo, quando, aos seis minutos do primeiro tempo, o atacante Karagounis fez 1 a 0 para a Grécia.