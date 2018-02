Euro tem vários favoritos ao título Apostas, previsões e preferências fazem parte da fase de aquecimento de torneios de peso. A Euro-2004 não foge à regra e também tem seus favoritos e azarões. Na ponta de cima, aparece a França, atual campeã continental, seguida de perto por Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha. A seleção de Portugal corre por fora, mas não figura como zebra, assim como a República Checa. Surpresa ocorrerá se Grécia, Suíça, Suécia e sobretudo a estreante Letônia chegarem à disputa do título. Nesse último caso, o apostador arrisca 1 libra (R$ 5,5) e recebe 250. Portugal e Espanha despontam, nas projeções preliminares, como candidatos a vencer o grupo A e seguir adiante. Os portugueses, não só pelo fato de serem anfitriões, mas pela qualidade de seus jogadores e pela experiência do técnico Luiz Felipe Scolari. Os destaques são os meias Figo e Rui Costa, mas Fernando Couto, Jorge Andrade, Simão e Pauleta atuam como escudeiros. O luso-brasileiro Deco é alternativa para o meio e o ataque. A Espanha, como sempre, é encarada com otimismo, embora seu currículo internacional não seja dos mais vastos. O técnico Iñaki Saez baseia esperança na qualidade de Casillas, Helguera, Albelda, Baraja, Morientes e, acima de todos, Raúl. A Grécia é força emergente, não tem estrelas e o técnico alemão Otto Rehhagel confia no conjunto. Os destaques são o zagueiro Goumas, o meia Tsartas e o atacante Nikolaidis. Antes da goleada por 4 a 0 que sofreu para a Holanda, em abril, os gregos apresentavam série invicta de 14 jogos. A Rússia superou expectativas. Depois do fiasco na Copa-2002, andou mal das pernas na fase classificatória. O técnico Georgy Yartsev assumiu com o time em 3º lugar e conseguiu a vaga. O atacante Mostovoi é o ponto de referência. O veterano Onopko está fora, por contusão. Grupo B ? A França chega à Euro com elenco consagrado, com o respaldo do título continental em 2000 e da Copa das Confederações de 2003. Fica, no entanto, o temor de novo vexame, como no Mundial de 2002, em que era favorito e não passou da primeira fase. Barthez, Lizarazu, Thuram, Vieira, Trezeguet, Henry e Zidane são nomes com os quais o técnico Jacques Santini conta para chegar novamente ao topo, como havia ocorrido também em 1984. A Inglaterra divide, com a Croácia, a condição de segunda força dessa chave. Os ingleses não terão o zagueiro Rio Ferdinand (suspenso por doping), mas compensam com os irmãos Gary e Phill Neville, além de Ashley Cole, Campbell, Owen e o badalado Beckham. Os croatas têm pretensão de se firmar de vez como força internacional. Para tanto, confiam em Tudor, Rapajic e o atacante Prso (do Monaco). A Suíça é o patinho feio e estar na Euro já representa lucro. O atacante Frei é esperança de gols. Grupo C ? Não há como ignorar a tradição da Itália. O time de Giovanni Trapattoni desponta como candidato ao título, que lhe escapou na final de 2000. Não faltam talentos, como Buffon, Nesta, Cannavaro, Zanetti, Totti, Vieri e Del Piero ? porém, como de costume, há polêmicas. Fala-se em choque de vaidades (Totti x Del Piero), Gattuso pediu lugar como titular e o treinador se irritou com a imprensa. Na teoria, a briga pela segunda vaga nessa chave será equilibrada. A Dinamarca depende do que fizeram Helveg, Gravesen e Tomasson (do Milan). A Suécia ainda tem o veterano Larsson, a força do zagueiro Mellberg e o oportunismo de Ibrahimovic. A Bulgária fez excelente campanha na etapa eliminatória e tem jogadores rodados como Berbatov (Bayer Leverkusen) e Petrov (Celtic). Grupo D ? Há três forças quase equivalentes nessa chave (Alemanha, República Checa e Holanda), mais a surpreendente Letônia. Os alemães, para não fugir à regra, desembarcaram cercados de dúvidas. A equipe é instável, recentemente foi goleada pela Romênia por 5 a 1, na semana passada perdeu para a Hungria por 2 a 0 e o técnico Rudi Voeller é contestado. A base é aquela vice-campeã do mundo e há, no grupo, o teuto-brasileiro Kevin Kuranyi. A Holanda conta com atletas habilidosos, mas desta vez o técnico Dick Advocaat acena com esquema menos espetacular e mais cauteloso. No ataque, em princípio, atuará apenas Van Nistelrooy, para desapontamento de Kluivert e Makaay. Os checos são uma grande legião estrangeira, comandados pelo craque Nedved (Juventus). Já a Letônia se sente honrada por estar na festa.