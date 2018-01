Eurocopa 2004 inova no sorteio de chaves A edição de 2004 da Eurocopa que vai ser realizada em Portugal não terá sorteio de cabeças-de-chave na repescagem da fase de classificação, informou nesta quarta-feira o Comitê Executivo da Uefa. As dez equipes que ficarem na segunda colocação nos respectivos grupos vão se enfrentar em cinco eliminatórias e os vencedores garantem a vaga, com o campeão de cada grupo e a seleção portuguesa, anfitriã da competição. Até o momento, somente quatro equipe têm seus lugares garantidos. São elas: França, República Checa, Suécia e Bulgária.