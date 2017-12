Eurocopa 2004 vai pagar a maior premiação A Eurocopa vai pagar a maior premiação de sua história em 2004. Reunido em Kiev desde quarta-feira, o Comitê Executivo da Uefa decidiu distribuir 128 milhões de euros em prêmios para os participantes da competição, um aumento de quase 70% em relação ao torneio anterior, disputado em 2000, na Holanda e Bélgica. A bolada tem um motivo nobre: no próximo ano a Uefa completa seu 50º aniversário e quer uma festa de arromba para comemorar o jubileu de ouro. Desse montante, o campeão abocanha 6,38 milhões de euros e o finalista 3,8 milhões. Cada seleção receberá 4,8 milhões só para participar. Durante o encontro, a entidade máxima do futebol europeu novamente frisou a importância de participar do novo Tratado da União Européia. Os dirigentes entregaram um documento em que é solicitado uma melhor regulamentação do esporte à CE. O próximo encontro do comitê será nos dias 10 e 11 de dezembro, em Nyon, na Suíça, onde o diretor-geral Gerhard Aigner deixará o cargo.