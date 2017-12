Eurocopa 2008 pode ter duas sedes Uma delegação da Federação Grega de Futebol viajou hoje para a Turquia para preparar uma possível candidatura conjunta para organizar a Eurocopa de 2008. "As duas federações vão examinar os detalhes técnicos que poderão viabilizar uma candidatura comum?, explicou a federação grega em um comunicado oficial distribuído nesta terça-feira. Turcos e gregos querem seguir um exemplo que começa a se consolidar: Bélgica e Holanda fizeram juntas da Eurocopa de 2000 e em 2002, Coréia e Japão vão sediar a Copa do Mundo. A Eurocopa de 2004 será disputada em Portugal. Além de gregos e turcos, disputam a indicação Hungria, Áustria, Russia, Suiça, Suécia, Noruega, Dinamarca e Finlândia. O prazo para a apresentação de candidaturas termina em fevereiro do ano que vem.