Eurocopa 2008 tem seis candidatos A União Européia de Futebol (UEFA) anunciou hoje a oficialização de seis candidaturas para a organização da Eurocopa 2008. Curiosamente, quase todos países candidatos optaram por um sistema partilhado, a exemplo do que ocorreu com a Copa do Mundo de 2002, que será organizada pela Coréia do Sul e o Japão. A primeira candidatura foi oferecida em conjunto pela Áustria e Hungria. A segunda tem Bósnia Hertzegovina e Croácia; a terceira é de Grécia e Turquia, e a última foi denominada de Nordic 2008 - que inclui quatro países escandinavos: Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia. A Hungria informou também que pretende ser candidata sózinha, assim como a Escócia. Os escoceses, no entanto, admitem dividir a organização com a República da Irlanda. Em fevereiro do ano que vem, os países deverão confirmar a candidatura. A definição da sede será conhecida em dezembro de 2002.