Eurocopa: 7 podem se classificar amanhã Devem ser conhecidos amanhã os primeiros classificados para a Eurocopa 2004, que será realizada em Portugal. Seis seleções entram em campo neste penúltima rodada em condições de garantir, matematicamente, a vaga, França, Dinamarca, Suécia, Bulgária, Suíça e Itália, enquanto Inglaterra, Alemanha e Espanha têm jogos decisivos. Quem vive situação mais tranqüila são os franceses, atuais campeões, que enfrentam a Eslovênia, em Ljubljana, pelo Grupo 1 e com o empate já se garantem, assim como a Dinamarca, na chave 2, em seu duelo contra a Romênia, em Copenhague. No Grupo 3, quem vencer o confronto entre República Checa e Holanda garante a vaga, deixando o perdedor na respescagem. Pelo 4, a Suécia visita a Polônia e, vencendo, carimba o passaporte. Caso empate, terá de torcer por igualdade no confronto entre Letônia e Hungria. Bulgária, no 8 e Itália, no 9, precisam bater Andorra e Sérvia e Montenegro, respectivamente, e torcer por derrotas de Croácia para a Bélgica e País de Gales para a Finlândia. Para Suíça, no 10, basta passar pela Rússia. Decisão - A pressionada Alemanha recebe a Escócia, outra candidata a vaga, com a missão de vencer para assumir a liderança da chave 5, em poder da Islândia. No 6, os espanhóis precisam bater a Ucrânia para ainda terem chance na última rodada. Teriam de, mais uma vez ganhar - pegam a Armênia - e torcer por tropeço da Grécia diante da lanterna Irlanda do Norte. Os ingleses têm de superar Liechtenstein, no 7, para levar vantagem no confronto decisivo contra os turcos.