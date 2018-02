Eurocopa: a história de um torneio que nasceu para ser grande A Eurocopa só perde em importância para a Copa do Mundo. O torneio de seleções européias teve sua primeira edição em 1960, mas se transformou, nos últimos 20 anos, numa das maiores manifestações esportivas do planeta. Há quem diga, com algum exagero e ironia, embora não distantes da realidade, que faltam apenas Brasil e Argentina serem convidados para que a competição organizada pela Uefa a cada quatro anos tenha peso, qualidade técnica e prestígio semelhantes àquela promovida pela Fifa desde 1930. A criação da Copa da Europa de Nações foi decidida em congresso da Uefa em 1958, mas a primeira tentativa de promover um campeonato europeu surgiu em 1927, em projeto apresentado por Henry Delaunay, então secretário-geral da Federação Francesa de Futebol. A idéia não vingou e o cartola esperou mais 25 anos para reapresentá-la para seus colegas do continente. Inglaterra, Alemanha e Itália se opuseram à proposta, afinal aprovada em 1958. Delaunay não teve tempo de ver seu sonho tornar-se realidade, porque morreu antes. Mesmo assim, até hoje é lembrado no troféu que leva seu nome. A Eurocopa viveu fases distintas: de 1960 a 1976 teve a etapa final disputada por quatro equipes, em sede única, em apenas uma semana. Exceto em raros momentos, nunca foi sucesso de público e renda. Entre 1980 e 1992, o número de participantes na fase decisiva saltou para 8 (divididos em duas chaves) e em um país anfitrião. Em 96, houve o grande salto e a disputa passou a ser feita por 16 seleções ? 15 que vêm das eliminatórias, além do anfitrião (no caso de 2000, foram 14, porque Holanda e Bélgica dividiram a organização). O primeiro time a dar a volta olímpica foi o da antiga União Soviética. Em 1960, os russos bateram a Iugoslávia por 2 a 1, na prorrogação, na final disputada no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, para apenas 17.966 pagantes. Só 17 seleções haviam atendido ao convite para a etapa de qualificação. Pesos pesados como Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda esnobaram a competição, que teve o goleiro soviético Lev Yashin, o ?Aranha Negra?, como grande destaque. A adesão foi maior para a edição de 1964, quando 29 países se inscreveram para as partidas prévias. O quadrangular final, marcado para Madri, teve Espanha, URSS, Dinamarca e Hungria. Espanhóis e soviéticos fizeram a festa de encerramento, no estádio Santiago Bernabéu, para público de 79.115 pagantes. O personagem mais ilustre era o generalíssimo Francisco Franco, ditador espanhol. A ?Fúria? venceu os russos por 2 a 1 e conquistou um de seus raros títulos internacionais ? o outro é o ouro olímpico de 1992. A Euro-68 teve a peculiaridade de ser decidida em duas partidas. O quadrangular estava marcado para a Itália, que foi à final contra a Iugoslávia. O duelo, no estádio Olímpico romano, terminou com empate de 1 a 1. O regulamento, na época, previa nova partida ? disputada no mesmo local e que teve vitória da ?Squadra Azzurra? por 2 a 0, gols de Riva e Anastasi. A base da seleção italiana era a mesma que, dois anos depois, terminou em segundo lugar o Mundial do México (4 a 1 para o Brasil, de Pelé, Tostão e Rivellino). A edição de 72, com fase final na Bélgica, consagrou a Alemanha de Sepp Maier, Muller, Breitner e Beckenbauer ? mesmo grupo que, em 74, conquistaria o Mundial do qual foram anfitriões. Os alemães enfrentaram a URSS na decisão do torneio continental e ganharam por 3 a 0, no estádio de Heysel, em Bruxelas. A Bélgica ficou em terceiro lugar e a Hungria terminou em quarto. Os alemães voltaram à briga pelo título em 1976, em Belgrado, quando tiveram a Checoslováquia pela frente. O jogo foi sensacional, pois a Alemanha saiu perdendo por 2 a 0, mas reagiu e fechou o tempo normal com empate de 2 a 2. Ninguém marcou na prorrogação e a copa foi definida nos pênaltis:5 a 3 para os checos. Ampliação - O salto de qualidade da Eurocopa ocorreu nos anos 80. A Uefa tratou de ampliar o número de participantes, como forma de provar força, diante do crescimento da Copa do Mundo, que passava de 16 para 24 concorrentes. A Eurocopa, que passou a se chamar Campeonato Europeu de Nações, teve 8 seleções na etapa decisiva. Os times foram divididos em dois grupos, na Itália, que voltava a receber os finalistas. O evento foi fiasco de público e os estádios estavam vazios. A Alemanha, sempre ela, de novo estava no páreo ? e dessa vez não decepcionou: fez 2 a 1 na Bélgica, em Roma. A França hospedou a disputa de 1984, animada pela boa campanha no Mundial da Espanha (82). Liderados pelo genial Michel Platini, os franceses chegaram à finalíssima e bateram os espanhóis por 2 a 0. Também foram oito os participantes ? além dos finalistas, estavam Bélgica, Portugal, Dinamarca, Iugoslávia, Romênia e Alemanha. Os alemães ganharam o direito de sediar a Euro-88, mas ficaram no meio do caminho, com os 2 a 1 para a Holanda na semifinal. Os holandeses, guiados pelo lendário técnico Rinus Mitchels (o mesmo da Laranja Mecânica, do Mundial de 1974) enfrentaram a URSS na final, em Munique, e venceram por 2 a 0. Era a consagração da geração de Gullit, Rijkaard e Van Basten. A Dinamarca entrou para a Euro-92 na última hora, convidada a substituir a Iugoslávia, afastada por causa da guerra civil. Os ?intrusos? roubaram a cena e conquistaram a taça, ao baterem na final a.... Alemanha por 2 a 0. Os alemães deram a volta por cima quatro anos mais tarde, na Inglaterra, quando se sagraram campeões pela terceira vez, no torneio então com 16 seleções. A Alemanha topou com a República Checa (desmembrada da Eslováquia) e venceu por 2 a 1, de virada, na prorrogação e com gol de ouro. O herói foi Bierhoff, autor do gol de empate no tempo normal e do gol do título. A Uefa inovou, em 2000, ao outorgar a organização para Holanda e Bélgica. A festa, no entanto, foi para a França, que suou para superar a Itália na final, também com 2 a 1, de virada e com o gol de ouro. A ?Azzurra? vencia por 1 a 0 até os 49 minutos do segundo tempo, quando cedeu o empate, anotado por Wiltord. Na prorrogação, Trezeguet selou a sorte do torneio.