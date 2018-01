Eurocopa: Alemanha empata com a Escócia Atual vice-campeã mundial, a Alemanha foi a Glasgow e saiu com um ponto, depois do empate por 1 a 1 contra a Escócia, neste sábado, pelo Grupo 5 das Eliminatórias para a Eurocopa/2004. A equipe manteve a liderança da chave, ao lado dos escoceses, ambos com oito pontos. No outro jogo, Islândia 2 x 1 Ilhas Faroe. Mas os alemães têm um jogo a menos que Escócia e Lituânia, terceira colocada (sete pontos). Na quarta-feira, o time de Rudi Voeller tem um adversário fácil: Ilhas Faroe, lanterna da chave, com um ponto. ?Fiquei desapontado com o resultado, tínhamos todas as chances de levarmos os três pontos?, lamentou o técnico da Alemanha. ?Agora, precisamos muito da vitória na quarta-feira.? O jogo foi muito disputado. Os alemães saíram na frente, com um gol de Bobic, aos 22 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa empataram na segunda etapa, aos 24 minutos, com Miller. A Alemanha contou com a sua grande estrela, o meia Michael Ballack, do Bayern de Munique. Ele sentia dores musculares, mas foi liberado para o jogo. Os escoceses gostaram do resultado: ?Meu time fez uma grande atuação. A pressão da Alemanha era muito grande?, disse Berti Vogts, alemão que dirige a Seleção da Escócia. Nos demais jogos, pelo Grupo 1 Malta 1 x 2 Chipre 2, Israel 0 x 0 Eslovênia, no Grupo 2, Romênia 2 x 0 Bósnia e Dinamarca 1 x 0 Noruega. No Grupo 3, Moldóvia 1 x 0 Áustria e Bielo-Rússia 0 x 2 Holanda. No Grupo 4, San Marino 0 x 6 Suécia e Hungria 3 x 1 Letônia. Pelo Grupo 6, Ucrânia 4 x 3 Armênia. No Grupo 7, Macedônia 3 x 1 Lienchestein e Eslováquia 0 x 1 Turquia. No Grupo 8, Estônia 2 x 0 Andorra e Bulgária 2 x 2 Bélgica. No Grupo 9, Finlândia 3 x 0 Sérvia e Montenegro. Pelo Grupo 10, Irlanda 2 x 1 Albânia e Suíça 2 x 2 Rússia.