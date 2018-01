Eurocopa aprova orçamento em Lisboa A Eurocopa 2004 terá um orçamento para o programa de atividades de 80 milhões de euros. O grupo de acionistas da competição aprovou o valor nesta quinta-feira, em uma assembléia geral realizada em Portugal, sede do torneio. Segundo o administrador da sociedade responsável pela Eurocopa, Lars-Christer Olsson, caso seja alcançada as metas desejadas com a venda de ingressos para os jogos o lucro pode chegar até sete milhões de euros. Vale lembrar que o orçamento aprovado hoje não leva em conta os custos operacinais relacionados à venda dos direitos televisivos. De acordo com Olsson, foram assinados contratos com oito multinacionais, patrocinadoras do evento, e há a possibilidade de que sejam fechados no próximo ano mais quatro acordos. Entre os patrocinadores portugueses só foram confirmados dois dos seis parceiros que estavam previstos.