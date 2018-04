Eurocopa de 2012 pode ter grupo com até 3 campeões mundiais

NYON - A Uefa divulgou nesta quarta-feira a divisão dos potes para o sorteio dos grupos da Eurocopa de 2012, que acontecerá no dia 2 de dezembro. E a disposição das seleções pode fazer com que haja um grupo da morte, com três campeões mundiais (Espanha, França e Alemanha/Itália/Inglaterra) e mais Portugal se enfrentando já na primeira fase da competição marcada para junho do ano quem, na Polônia e na Ucrânia.

O critério para a disposição das seleções nos potes do sorteio é a colocação dos mesmos no ranking da Uefa, que considera as partidas de Eurocopa e de Copa do Mundo, e suas respectivas eliminatórias, mas, diferentemente da Fifa, não conta os amistosos. Por coincidência, a competição do ano que vem contará justamente com 14 primeiros ranqueados, além das anfitriãs Polônia, 28.ª, e Ucrânia, 15.ª.

Como os dois países que sediam a competição são cabeças de chave automaticamente, sobraram apenas mais duas vagas no pote 1, já que a Eurocopa é composta por quatro grupos com quatro equipes em cada. Assim, além de poloneses e ucranianos, espanhóis e holandeses, primeiros e segundos no ranking da Uefa, respectivamente, serão os outros dois cabeças de chave da competição.

No segundo pote estão três seleções que já conquistaram pelo menos um título da Copa do Mundo. São elas Alemanha, terceira do ranking, Itália, quarta, e Inglaterra, quinta. A última seleção desse pote é a Rússia, sexta colocada, que foi beneficiada por conta da grande campanha que teve na última Eurocopa, em 2008, na Áustria e na Suíça, quando caiu na semifinal.

O terceiro pote tem como grande força a seleção portuguesa, nona colocada no ranking da Uefa. Além dela, Croácia, sétima, Suécia, décima, e Grécia, que é a oitava e conquistou o título da Eurocopa de 2004, completam a lista.

O quarto e último pote conta com a França, campeã mundial em 1998, mas que figura apenas como 12ª colocada no ranking da Uefa. A seleção francesa, no entanto, tem dado mostras de sua força nas últimas partidas e já sustenta uma série invicta de 17 jogos. Além dela, Dinamarca, 11ª no ranking, República Checa, 13ª, e Irlanda, 14ª, completam o pote 4.

As últimas quatro classificadas para a Eurocopa foram definidas na terça-feira, com a disputa da repescagem das Eliminatórias. Após empatar por 0 a 0 na primeira partida, Portugal goleou a Bósnia por 6 a 2 e garantiu vaga. Assim como a Irlanda, que aproveitou a vantagem de 4 a 0, conseguida no primeiro confronto, e empatou com a Estônia por 1 a 1. Croácia e República Checa também se classificaram, ao passarem por Turquia e Montenegro, respectivamente.

A Eurocopa de 2012 acontecerá entre os dias 8 de junho e 1º de julho do ano que vem e será a última a acontecer neste formato de 16 seleções. A partir da edição seguinte, na França, em 2016, serão 24 classificados para a fase de grupos, o que significa que quase metade dos 53 associados da Uefa disputará o torneio.