Eurocopa define classificados amanhã A Europa vive neste sábado tensão total no futebol. O continente será agitado por 20 partidas da rodada final da fase de classificação para o torneio de seleções de 2004. Por enquanto, garantiram presença Portugal (como anfitrião), além de França, República Checa, Bulgária e Suécia, que venceram por antecipação seus respectivos grupos. Ainda há seis vagas em disputa, além da definição dos dez segundos colocados que decidirão, na repescagem, cinco lugares restantes na Eurocopa. O centro de atenções é Istambul, para onde está marcado o jogo de maior risco. A Turquia, segunda colocada do grupo 7, com 18 pontos, recebe a líder Inglaterra, com 19. Os turcos precisam vencer para carimbar passaporte, enquanto o English Team se satisfaz com empate. A polícia teme confrontos entre torcidas, porque nos últimos anos houve conflitos entre fãs dos dois países que resultaram em feridos e mortos. O governo inglês tratou de desestimular a viagem e, mesmo assim, há estimativa de que 300 hooligans se aventurem a ir a Istambul. As autoridades turcas não dão trégua e até hoje haviam detido 30 britânicos. A partida significa muito para Sven-Goran Eriksson, o sueco que dirige a Inglaterra. Ele está sob pressão e há quem preveja demissão se a classificação não vier. Delicada é a situação da Espanha no grupo 6. Com 14 pontos, tem assegurado pelo menos o segundo lugar e ainda visita a Armênia (7). A ?Fúria? não depende de seu desempenho apenas, porque a Grécia, com 15, está na ponta e recebe a Irlanda do Norte (3). A Itália vive momento mais cômodo, pois comanda o grupo 9 com 14 pontos e recebe o Azerbaijão (4), em Reggio Calabria. A ?Squadra Azzurra? é favorita à vaga e ainda contará com o ataque formado por Totti, Inzaghi e Vieri. A partida começa às 13h45, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pela Rai International. O País de Gales, em segundo com 13, precisa ganhar da Sérvia e Montenegro, em Belfast, e ainda torcer por tropeço italiano. Outro grande com presença praticamente confirmada na festa em Portugal é a Alemanha, na ponta do grupo 5 com 15 pontos. O time do técnico Rudi Voeller joga em Hamburgo contra a vice-líder Islândia (13) e só cai fora se perder. A Escócia (11) hospeda a Lituânia, precisa ganhar e ainda torce por derrota islandesa para ficar com a segunda vaga. O grupo 10 está aberto, com três na briga pelas vagas. A Suíça (12) joga em casa com a Irlanda (11) e a Rússia (11) recebe a Geórgia (7).