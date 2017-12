Eurocopa define classificados amanhã Serão conhecidas nesta quarta-feira as últimas cinco seleções que disputarão a Eurocopa 2004, em Portugal. Nos jogos de volta da repescagem, destaque para o confronto da Espanha com a Noruega e dos duelos envolvendo as favoritas Holanda e Turquia, que perderam por 1 a 0 para Escócia e Letônia, respectivamente. Depois de sofrerem muito para conseguir a vitória de virada, em Valência, por 2 a 1, os espanhóis garantem que vão conquistar a vaga. Mesmo enfrentando frio e neve em Oslo. Desde 1992, a Espanha figura em todas as importantes competições. "A Espanha sofrerá, mas está preparada para ganhar", afirma o goleiro Cañizares. "Nunca é fácil jogar fora de casa, mas não tememos nada, vamos mostrar nossa superioridade", confia o jogador. Do lado da Noruega, o otimismo também é grande. "Vou fazer outro gol e estaremos em Portugal. Só necessito de uma chance", disse Steffen Iversen, autor do gol no primeiro jogo e o da classificação à Eurocopa de 2000, na Holanda e Bélgica. "Tenho um frio na barriga que me diz que tudo irá bem. E esta sensação é sempre correta." Os holandeses terão de mostrar força, em Amsterdã. Caso perca a vaga, uma revolução pode acontecer na seleção. Tudo porque, depois da derrota mínima para a Escócia, os jogadores fizeram grande festa no aeroporto. Em Istambul, a Turquia, 3ª colocada da Copa de 2002, tem de ganhar da Letônia por dois gols. A Rússia visita País de Gales buscando vitória, após o 0 a 0 no primeiro jogo. A Croácia recebe a Eslovênia e caso não saia gols, está classificada (1 a 1 na partida de ida).