Eurocopa: eliminatória começa sábado As Eliminatórias para a Eurocopa 2004, que será realizada em Portugal, começam no próximo sábado com 20 jogos. No total, 50 seleções vão participar da competição, divididas em 10 grupos de 5 equipes cada um. Serão 208 partidas, até outubro do ano que vem. Os portugueses, anfitriões, e o Casaquistão, que se filiou à UEFA após o sorteio (antes pertencia à Federação da Ásia), estarão ausentes das Eliminatórias. A competição servirá para que seleções tradicionais no continente, mas com fraco desempenho nos últimos tempos, como França e Holanda, possam provar que ainda são fortes no cenário internacional. Os franceses, por exemplo, atuais campeões europeus, querem redimir-se da péssima campanha na Copa do Mundo de 2002, quando foram eliminados na primeira fase. Os holandeses nem foram para o Mundial. Ambos, porém, não deverão ter muitos problemas. A França, do treinador Jacques Santini, vai enfrentar Israel, Eslovênia, Malta e Chipre, enquanto que a Holanda, também de técnico novo, Dick Advocaat, pega República Checa, Áustria, Bielo-Rússia e Moldávia. A Alemanha, que perdeu a final da Copa de 2002 para o Brasil, terá pela frente Islândia, Escócia, Ilhas Faroe e Lituânia. A Inglaterra, por outro lado, vai ter de superar a Turquia nas Eliminatórias da Eurocopa 2004, terceira colocada na Copa do Japão e da Coréia.