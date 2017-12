Eurocopa: França e Turquia goleiam Jogando contra equipes fracas, França e Turquia não tiveram dificuldades para golear seus adversários pelas Eliminatórias da Eurocopa 2004, nesta quarta-feira. As duas seleções mantêm aproveitamento de 100%. Os franceses bateram Malta por 4 a 0, fora de casa, enquanto que os turcos, diante de sua torcida, arrasaram Liechtenstein por 5 a 0. Pelo Grupo 1, na cidade de Ta?Qali, Carabott, contra, abriu o placar para a França, aos 25 minutos do primeiro tempo. Henry ampliou 11 minutos mais tarde. Na etapa final, Wiltord fez o terceiro, aos 14, e Carrière fechou o placar, aos 39 minutos. Os franceses lideram a chave, com 9 pontos. Já pelo Grupo 7, em Istambul, Buruk abriu o marcador para os donos da casa aos 7 minutos. Davala fez o segundo aos 14, e Ilhan marcou o terceiro aos 23. No segundo tempo, Serhat deixou o seu duas vezes, aos 36 e aos 45 minutos, dando números finais à partida. A Turquia é líder, também com 9 pontos.