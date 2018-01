Eurocopa: ingressos a partir do dia 28 A União Européia de Futebol (UEFA) começará no dia 28, através da Internet, a venda de entradas para a Europa, que será disputada em Portugal, em 2004. Os bilhetes poderão ser encontrados na página da Eurocopa - www.Euro2004.Com.. Os organizadores irão colocar à disposição do público, cerca de 400 mil ingressos. A venda pela Internet termina em 16 de junho.