Eurocopa: jornalista faz guia crítico Afonso Melo, chefe do serviço de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, não esqueceu dos tempos em que era repórter de O Jogo e A Bola, principais jornais esportivos do país. No guia oficial que preparou sobre a seleção, ele fez análises críticas na apresentação do elenco. O lateral Nuno Valente, do Porto, por exemplo, recebeu a seguinte observação. "Mais forte no ataque do que na defesa." A sinceridade deixou Afonso em saia-justa.