Eurocopa: Portugal pede ajuda da OTAN O governo português pediu ajuda da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para aumentar a segurança durante a disputa da Eurocopa, de 12 de júlio a 4 de julho, segundo anunciou hoje o primeiro ministro luso, José Manuel Durao Barroso. Portugal, segue assim os passos da Grécia, que também solicitou apoio da OTAN para a Olimpíada, que promoverá no mês de agosto, logo depois dos atentados de 11 de março em Madrid.