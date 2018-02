Eurocopa: sai amanhã 4º semifinalista A segunda parte da Euro-2004 terá neste domigo a última etapa. República Checa e Dinamarca enfrentam-se neste domingo, no Porto, na definição do quarto classificado para as semifinais da competição continental. O vencedor do duelo, marcado para as 15h45 (de Brasília), enfrentará a Grécia, na quinta-feira. Os dois rivais deste domingo já venceram o título europeu. Os checos, quando ainda eram a Checoslováquia, fizeram a festa em 1976, em Belgrado, ao bater a Alemanha por 7 a 5 nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2. Os dinamarqueses deram a volta olímpica em 1992, em Gotemburgo (Suécia), com 2 a 0, também para cima dos alemães. A República Checa tem favoritismo nas apostas, porque foi a única com aproveitamento total na fase anterior, com vitórias sobre Letônia (2 a 1), Holanda (3 a 2) e Alemanha (2 a 1). O bom desempenho na etapa de classificação não ilude. Vratislav Beranek, auxiliar do técnico Karel Bruckner, encarregou-se de ser porta-voz do chefe ao dizer que os dinamarqueses "são sérios candidatos ao título" por apresentarem futebol equilibrado. "O campeonato começou de novo e o que fizemos até aqui conta pouco", disse o previdente Beranek, que elegeu Tomasson como o jogado rival a ser seguido com mais atenção. O atacante dinamarquês tem 3 gols e é um dos artilheiros. A retribuição vem do outro lado. Os escandinavos se garantiram em cima da hora, com adequado empate de 2 a 2 com a Suécia, na última rodada, e não se consideram os mais fortes no duelo de hoje no Estádio do Dragão. O técnico Morten Olsen recorre à diplomacia como forma de não estimular os adversários. E cita Nedved e Baros (3 gols) como destaques. A preocupação do treinador, nos últimos dias, foi com as condições físicas de alguns titulares. Ebbe Sand, Martin Jorgensen e Dennis Rommendhal fizeram tratamento, mas jogam.