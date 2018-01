Eurocopa tem 18 partidas amanhã A corrida para a Eurocopa-2004 começa neste sábado, com 18 jogos nos dez grupos da fase eliminatória. Outros dois serão domingo. Há 50 seleções da região que disputam 15 vagas para o torneio. Portugal, como anfitrião, já tem lugar garantido. As equipes se enfrentam em suas séries. As que terminarem em primeiro lugar garantem presença na competição continental. As que ficarem em segundo disputarão as cinco vagas restantes, em confronto direito na repescagem. Os jogos: grupo 1 - Chipre x França e Eslovênia x Malta; grupo 2 - Noruega x Dinamarca e Bósnia x Romênia; grupo 3 - Áustria x Moldávia e Holanda x Bielorrússia; grupo 4 - Letônia x Suécia e San Marino x Polônia; grupo 5 - Ilhas Faroe x Escócia e Lituânia x Alemanha; grupo 6 - Armênia x Ucrânia e Grécia x Espanha; grupo 7 - Turquia x Eslováquia; grupo 8 - Croácia x Estônia e Bélgica x Bulgária; grupo 9 - Finlândia x País de Gales e Azerbaijão x Itália; grupo 10 - Rússia x Irlanda. E, no domingo: Liechtenstein x Macedônia (grupo 7) e Suíça x Geórgia (grupo 10).